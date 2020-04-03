Disney назвала даты премьер перенесенных из-за COVID-19 фильмов

Фото: кадр из фильма "Черная вдова" (2020)
Компания DIsney объявила даты выхода в мировой прокат новых фильмов, ранее перенесенных из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Так, на 24 июля запланирована премьера полнометражного фильма "Мулан", основанного на одноименном мультфильме. Также отложенная из-за эпидемии "Черная вдова" теперь появится в кинотеатрах 6 ноября.
Вследствие того, что данные блокбастеры сместились по графику, Disney заявила о переносе на новые даты сразу нескольких крупнобюджетных картин. В частности, это кинокомиксы "Вечные", "Тор: любовь и гром" и "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".
Из-за распространения COVID-19 в США и других странах мира компания была вынуждена приостановить производство нескольких проектов. В свете кризиса, студия Pixar, теперь входящая в состав Disney, раньше задуманного срока представила в онлайне фильм "Вперед" про волшебных существ в реальном мире.
Кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева рассказала, что в период самоизоляции лучше выбрать для досуга легкие фильмы и мультфильмы. Это поможет поддержать психологическое состояние.
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