Disney назвала даты премьер перенесенных из-за COVID-19 фильмов

Фото: кадр из фильма "Черная вдова" (2020)

Компания DIsney объявила даты выхода в мировой прокат новых фильмов, ранее перенесенных из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Так, на 24 июля запланирована премьера полнометражного фильма "Мулан", основанного на одноименном мультфильме. Также отложенная из-за эпидемии "Черная вдова" теперь появится в кинотеатрах 6 ноября.

Вследствие того, что данные блокбастеры сместились по графику, Disney заявила о переносе на новые даты сразу нескольких крупнобюджетных картин. В частности, это кинокомиксы "Вечные", "Тор: любовь и гром" и "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия".

Из-за распространения COVID-19 в США и других странах мира компания была вынуждена приостановить производство нескольких проектов. В свете кризиса, студия Pixar, теперь входящая в состав Disney, раньше задуманного срока представила в онлайне фильм "Вперед" про волшебных существ в реальном мире.

Кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева рассказала, что в период самоизоляции лучше выбрать для досуга легкие фильмы и мультфильмы. Это поможет поддержать психологическое состояние.

