Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

12:27

Премьеру "Мулан" отменили из-за коронавируса

культура кино

Фото: кадр из фильма "Мулан" (2020)/режиссер Ники Каро

Премьера фильма студии Disney "Мулан" отменена. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фильм должен был выйти на экраны 27 марта, но из-за распространения коронавируса премьера фильма перенесена на неопределенный срок.

"Сердцем мы с теми, кого задел вирус, и надеемся, что боевой дух Мулан поддержит и вдохновит тех, кто защищает нашу безопасность", – заявила режиссер картины Ники Каро.

Ранее стало известно, что из-за вспышки нового вируса премьеру девятой части "Форсажа" отложили на год. Фильм Джастина Лина должен был выйти на экраны 22 мая. Теперь дату показа перенесли на 2 апреля 2021 года.

Зрители также не увидят в ближайшее время продолжения фильмов "Кролик Питер" и "Тихое место". Останутся в тайне и новые похождения агента 007.

ВОЗ признала вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.

Голливуд сдвигает графики премьер из-за вспышки коронавируса

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика