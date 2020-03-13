Премьеру "Мулан" отменили из-за коронавируса

Фото: кадр из фильма "Мулан" (2020)/режиссер Ники Каро

Премьера фильма студии Disney "Мулан" отменена. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фильм должен был выйти на экраны 27 марта, но из-за распространения коронавируса премьера фильма перенесена на неопределенный срок.

"Сердцем мы с теми, кого задел вирус, и надеемся, что боевой дух Мулан поддержит и вдохновит тех, кто защищает нашу безопасность", – заявила режиссер картины Ники Каро.

Ранее стало известно, что из-за вспышки нового вируса премьеру девятой части "Форсажа" отложили на год. Фильм Джастина Лина должен был выйти на экраны 22 мая. Теперь дату показа перенесли на 2 апреля 2021 года.

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