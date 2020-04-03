Психолог посоветовала смотреть в период самоизоляции мультфильмы и комедии

Фото: depositphotos/ridofranz
Комедии и семейные мультфильмы лучше всего подходят для просмотра в период самоизоляции, хотя любителям триллеров и боевиков тоже не нужно отказываться от любимых жанров, сообщила член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.
Специалист отметила, что мультфильмы возвращают в детство, к хорошим воспоминаниям, помогают расслабиться и вновь увидеть любимых персонажей.
"Также советую включать добрые комедии – такие фильмы позитивно настраивают и формируют положительные эмоции. Не отказывайтесь и от любимых жанров. Если любите боевики, фильмы ужасов и триллеры, не испытываете отвращение – продолжайте смотреть", – приводит слова Челышевой Агентство "Москва".
Она подчеркнула, что при совместном просмотре нужно включать то, что нравится большинству членов семьи.
"Советую искать компромиссы, включать универсальные фильмы, которые любят все. Что-то более специфическое можете посмотреть позже, в наушниках или через телефон", – добавила она.
Ранее замдиректора Московской службы психологической помощи Ольга Тенн призвала не рассматривать карантин как нечто негативное. Тенн указывает на то, что режим самоизоляции дает прекрасную возможность пообщаться со своими близкими.
Специалист предложила посвятить время чтению, игре на музыкальных инструментах и другим хобби. Психолог считает, что во время самоизоляции можно найти новые увлечения. Касаясь вопроса конфликтов, которые начинают возникать между близкими во время карантина, Тенн предлагает разобраться в них. Она отметила, что вследствие режима самоизоляции между людьми вспыхивают старые конфликты, которые стоит спокойно разобрать и проговорить.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: