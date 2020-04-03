Психолог посоветовала смотреть в период самоизоляции мультфильмы и комедии

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Комедии и семейные мультфильмы лучше всего подходят для просмотра в период самоизоляции, хотя любителям триллеров и боевиков тоже не нужно отказываться от любимых жанров, сообщила член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

Специалист отметила, что мультфильмы возвращают в детство, к хорошим воспоминаниям, помогают расслабиться и вновь увидеть любимых персонажей.

"Также советую включать добрые комедии – такие фильмы позитивно настраивают и формируют положительные эмоции. Не отказывайтесь и от любимых жанров. Если любите боевики, фильмы ужасов и триллеры, не испытываете отвращение – продолжайте смотреть", – приводит слова Челышевой Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что при совместном просмотре нужно включать то, что нравится большинству членов семьи.

"Советую искать компромиссы, включать универсальные фильмы, которые любят все. Что-то более специфическое можете посмотреть позже, в наушниках или через телефон", – добавила она.

Ранее замдиректора Московской службы психологической помощи Ольга Тенн призвала не рассматривать карантин как нечто негативное. Тенн указывает на то, что режим самоизоляции дает прекрасную возможность пообщаться со своими близкими.

Специалист предложила посвятить время чтению, игре на музыкальных инструментах и другим хобби. Психолог считает, что во время самоизоляции можно найти новые увлечения. Касаясь вопроса конфликтов, которые начинают возникать между близкими во время карантина, Тенн предлагает разобраться в них. Она отметила, что вследствие режима самоизоляции между людьми вспыхивают старые конфликты, которые стоит спокойно разобрать и проговорить.