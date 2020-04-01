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Общество

16:33

Психолог заявила, что смех укрепляет иммунитет

общество

Фото: depositphotos/konstantynov

Психологи заявили, что смех позволяет укреплять иммунитет. Кроме того, положительные эмоции помогают бороться с простудными заболеваниями, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалиста Московской службы психологической помощи Екатерину Игонину.

По ее словам, регулярно смеющиеся люди быстрее выздоравливают, смех позволяет легче справляться со стрессами.

"Во время смеха дыхание становится более глубоким, при том что обычно мы дышим очень поверхностно. Когда человек начинает хохотать, он набирает в легкие больше воздуха, выдыхая, соответственно, больше углекислого газа. Это стимулирует кровообращение, нормализует артериальное давление и укрепляет иммунитет. Регулярно смеющиеся люди и выздоравливают гораздо быстрее", – заявила Игонина.

Также, по мнению специалиста, смех защищает организм от перенапряжения и различных нагрузок. Для того чтобы быстрее выздороветь, психолог рекомендовала смотреть больше комедий и юмористических шоу.

Ранее россиян попросили не шутить о коронавирусе и не распространять о нем мемы. Эксперты утверждают, что подобные высказывания и картинки могут повысить тревожность граждан, особенно в условиях самоизоляции.

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