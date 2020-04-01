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01 апреля 2020, 01:00

Общество

"Сеть": интернет-пользователи шутят на тему коронавируса

"Сеть": интернет-пользователи шутят на тему коронавируса

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Сеть заполонили ролики и фотографии безлюдных российских городов. Адаптация к самоизоляции проходит непросто. Однако жить в страхе люди не согласны. Приспособиться к условиям помогает чувство юмора и мемы.

"Все же понимают, что людей по всему миру сажают на карантин, потому что правительствам нужно поменять батарейки в птицах?", – забавляются пользователи Twitter. Это уже международная шутка с троллингом теории заговора о коронавирусе. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".

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Сюжет: Коронавирус
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