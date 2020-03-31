В электричках Подмосковья пассажиропоток сократился на 64%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиропоток в пригородных электропоездах Московской области сократился на 64%, по данным на 31 марта. Такие показатели фиксируются в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"31 марта в утренний час-пик с 7:00 до 9:00 наполненность вагонов поездов в среднем составила 27%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Ярославском, Горьковском и Павелецком направлениях количество пассажиров сократилось на 40–50%, несмотря на то что пригородный железнодорожный транспорт работает по обычному графику.

Ранее сообщалось, что аэроэкспрессы будут ходить раз в час из-за сокращения пассажиропотока в столичных аэропортах. Также стало известно о снижении на 85% потока пассажиров в столичном метро.