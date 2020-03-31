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Москва 24

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Общество

00:05

Пассажиропоток в метро снизился на 85 процентов 30 марта

город транспорт метро общество безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажиропоток в московском метро в понедельник, 30 марта нынешнего года, снизился на 85 процентов. Об этом передает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

"За сегодня на 22:00 на 85 процентов снизился пассажиропоток в московском метро; на 74 процента – в наземном транспорте; на 56 процентов – в пригородных электричках; на 80 процентов – поездки на автобусах из области в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", – написала пресс-служба.

Там попросили пассажиров ознакомиться с обновленными правилами нахождения в городе. Кроме того, в Дептрансе призвали граждан соблюдать дистанцию.

Ранее Дептранс уже сообщал о снижении пассажиропотока в метрополитене. Утром 25 марта количество пассажиров в метро уменьшилось на 44 процента.

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