Пассажиропоток в метро снизился на 85 процентов 30 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажиропоток в московском метро в понедельник, 30 марта нынешнего года, снизился на 85 процентов. Об этом передает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

"За сегодня на 22:00 на 85 процентов снизился пассажиропоток в московском метро; на 74 процента – в наземном транспорте; на 56 процентов – в пригородных электричках; на 80 процентов – поездки на автобусах из области в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", – написала пресс-служба.

Там попросили пассажиров ознакомиться с обновленными правилами нахождения в городе. Кроме того, в Дептрансе призвали граждан соблюдать дистанцию.

Ранее Дептранс уже сообщал о снижении пассажиропотока в метрополитене. Утром 25 марта количество пассажиров в метро уменьшилось на 44 процента.