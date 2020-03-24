Около 10 тысяч памяток о COVID-19 разместили в электричках

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 10 тысяч памяток о коронавирусе разместили в электропоездах и на станциях в Московской области.
Как сообщила пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании", в них содержатся рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции Минздрава.
Памятки расположены в зонах выхода на посадку. В буклетах указаны телефоны дежурных дирекции здравооохранения. Кроме того, компания запустила аудиоинформирование.
Ролики звучат в поездах каждые 20 минут. Также пассажиров призвали реже пользоваться наличными и оплачивать проезд бесконтактными способами и в мобильном приложении.
При этом в ЦППК рекомендовали без необходимости не пользоваться городским транспортом в часы пик.
22 марта в столичном метро заявили, что пассажиропоток сократился на 40 процентов по сравнению с аналогичным днем 2019 года. Там отметили, что для препятствия распространению вируса надо, чтобы было еще свободнее.
Все поручни и турникеты в метро дезинфицируют каждые два часа
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми.
Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
Отмечается, что пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.
За сутки в России зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом.
Общее число заболевших увеличилось до 440 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
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