Около 10 тысяч памяток о COVID-19 разместили в электричках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 10 тысяч памяток о коронавирусе разместили в электропоездах и на станциях в Московской области.

Как сообщила пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании", в них содержатся рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции Минздрава.

Памятки расположены в зонах выхода на посадку. В буклетах указаны телефоны дежурных дирекции здравооохранения. Кроме того, компания запустила аудиоинформирование.

Ролики звучат в поездах каждые 20 минут. Также пассажиров призвали реже пользоваться наличными и оплачивать проезд бесконтактными способами и в мобильном приложении.

При этом в ЦППК рекомендовали без необходимости не пользоваться городским транспортом в часы пик.

22 марта в столичном метро заявили, что пассажиропоток сократился на 40 процентов по сравнению с аналогичным днем 2019 года. Там отметили, что для препятствия распространению вируса надо, чтобы было еще свободнее.

Все поручни и турникеты в метро дезинфицируют каждые два часа

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми.

Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

Отмечается, что пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.

За сутки в России зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусом.

Общее число заболевших увеличилось до 440 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.