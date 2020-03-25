РЖД отменяют курсирование ряда поездов внутри РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания "Российских железных дорог") изменяет периодичность курсирования ряда поездов внутри РФ.
"В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах", – говорится в сообщении компании.
В холдинге пояснили, что пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. В ином случае РЖД вернет денежные средства за купленные билеты в полном объеме.
С 20 марта РЖД также отменили поезда между Россией и Эстонией из-за коронавируса. Когда движение поездов снова возобновят, РЖД дополнительно проинформирует.
Транспортная компания также приостановила 12 пассажирских маршрутов в Белоруссию. В обе стороны с 22 марта приостановлено движение поездов № 222/221 Брест – Москва, 238/237 Минск – Москва, а с 23 марта – № 76/75 Гомель – Москва
В компании напомнили, что с 18 марта до 1 мая ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из Белоруссии.
В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
По последним данным на 24 марта, число случаев заражения коронавирусом в России составляет 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.
Как в мире борются с коронавирусом
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