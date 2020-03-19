РЖД отменили поезда между Россией и Эстонией

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Компания "Российские железные дороги" из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции в скором времени отменит рейсы в сообщении с Эстонией. В результате будет полностью остановлено курсирование прямых пассажирских поездов между Россией и странами Европы, заявили представители РЖД.

В целях предупреждения распространения коронавируса с 20 марта временно приостанавливается международное пассажирское сообщение между Россией и Эстонией.

Известно, что данное решение приняли после переговоров с руководством Эстонской железной дороги. Когда движение поездов снова возобновят, РЖД дополнительно проинформирует.



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