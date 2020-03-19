РЖД отменили поезда между Россией и Эстонией

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Компания "Российские железные дороги" из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции в скором времени отменит рейсы в сообщении с Эстонией. В результате будет полностью остановлено курсирование прямых пассажирских поездов между Россией и странами Европы, заявили представители РЖД.
В целях предупреждения распространения коронавируса с 20 марта временно приостанавливается международное пассажирское сообщение между Россией и Эстонией.
Известно, что данное решение приняли после переговоров с руководством Эстонской железной дороги. Когда движение поездов снова возобновят, РЖД дополнительно проинформирует.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Всего в России число заболевших достигло 199. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 200 тысяч человек.
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В Москве запрещено проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования.
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