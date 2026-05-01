Голикова рассказала, что маткапитал в России уже получили 15 млн семей

Фото: depositphotos/VitalikRadko​

Материнский капитал в России уже получили 15 миллионов семей с начала действия программы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".

Она обратила внимание, что 3 миллиона из них получили поддержку на первого ребенка.

Ранее российские семьи получили возможность использовать материнский капитал для погашения ипотеки, которая была выдана микрокредитными компаниями (МКК), полностью принадлежащими регионам. При этом средства семьи можно тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по кредиту.

В 2027 году максимальный размер материнского капитала в России может впервые превысить 1 миллион рублей. Реализация этого сценария напрямую зависит от сохранения текущих темпов индексации выплат.