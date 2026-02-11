Прибавка к пенсии для многодетных матерей в России составила 2 тысячи рублей

Фото: depositphotos/mizar_219842

Прибавка к пенсии многодетным матерям, у которых пять и более детей, в 2026 году составила в среднем 2 тысячи рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета по социальной политике в Госдуме.

Он напомнил, что с 1 января вступили в силу новые нормы, которые учитывают в страховом стаже периоды ухода за всеми детьми до полутора лет. Ранее учитывался уход не более чем за четырьмя детьми.

Кроме того, благодаря новым нормам уход за близнецами или тройней учитывается как стаж за каждого ребенка отдельно.

"С начала года Социальный фонд пересчитал пенсии порядка 400 000 многодетных матерей", – цитирует Котякова ТАСС.

Ранее министр рассказывал, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют в России на 6,8%. В целом индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона – получатели соцпенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

