12 февраля, 13:49

Шоу-бизнес

Рэпер Гуф подал милостыню бабушке по дороге в суд

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) подал милостыню бабушке по дороге на судебное заседание по делу об инциденте в подмосковной бане. Об этом сообщает Life.ru.

Пожилая женщина сидела у ступеней Наро-Фоминского горсуда Московской области, когда на нее обратил внимание музыкант.

В свою очередь, РИА Новости добавляет, что во время самого слушания исполнителя допрашивали по требованию прокурора. Процесс проходил в закрытом режиме в связи с ходатайством гособвинителя и длился около 10 минут.

После его окончания прокурор запросила 40 минут на подготовку к судебным прениям. В результате было принято решение об их переносе для согласования позиции обвинения и учета желания потерпевшего лично выступить. Следующее заседание запланировано на 18 февраля.

Инцидент в бане в деревне Малые Горки произошел с Гуфом в октябре 2024 года. По одной версии, рэпер якобы приставал к девушке-администратору, по другой – отказался оплачивать услуги комплекса. По еще одной версии, конфликт начался с того, что администратор настаивала на включении в счет штрафа за курение в помещении.

В итоге девушка-администратор попросила помощи у своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку. Согласно материалам дела, Долматов и второй фигурант дела Геворк Саруханян во время конфликта с потерпевшим похитили у последнего телефон Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян якобы удерживал его руки, а рэпер ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Мужчина, по данным СМИ, оказался сотрудником полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. Это стало причиной возбуждения уголовного дела о грабеже с применением насилия. Кроме того, на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

При этом Гуф и Саруханян не признали свою вину. Артист сообщил, что не согласен с обвинительным заключением и что он не совершал открытого хищения телефона.

Рэпер Гуф не признал вину в грабеже на судебном заседании

