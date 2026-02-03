В отношении рэпера Гуфа уже трижды возбуждали дела о наркотиках

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В отношении рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.), обвиняемого в грабеже, до этого уже трижды возбуждали уголовные дела о наркотиках. Об этом сообщает ТАСС из зала заседаний Наро-Фоминского городского суда.

В частности, музыкант привлекался к уголовной ответственности по статье о незаконном приобретении или хранении наркотиков в 1998, в 1999 и в 2000 годах, заявил его адвокат в ходе заседания по делу о грабеже. При этом тогда до суда не дошло, дела были прекращены.

Отмечается, что второй фигурант дела Геворк Саруханян до этого был судим за угрозу убийством.

В октябре 2024 года с Гуфом произошел инцидент в бане в деревне Малые Горки. По одной версии, рэпер якобы приставал к девушке-администратору, по другой – отказался оплачивать услуги комплекса. По еще одной версии, конфликт начался с того, что администратор настаивала на включении в счет штрафа за курение в помещении.

В итоге девушка якобы попросила помощи у своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку. Согласно материалам дела, Долматов и второй фигурант дела Геворк Саруханян во время конфликта с потерпевшим похитили у последнего телефон Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян якобы удерживал его руки, а рэпер ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Мужчина, по данным СМИ, оказался сотрудником полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. Это стало причиной возбуждения уголовного дела о грабеже с применением насилия. Кроме того, на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

При этом Гуф и Саруханян не признали свою вину. Артист сообщил, что не согласен с обвинительным заключением и что он не совершал открытого хищения телефона.