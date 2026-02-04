Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными домовыми чатами

Фото: depositphotos/minervastock

Мошенники стали массово использовать новую схему для сбора персональных данных россиян, создавая в популярных мессенджерах поддельные чаты жителей многоквартирных домов и подъездов. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники приглашают в такие чаты собственников и жильцов, маскируя их под настоящие группы для обсуждения бытовых вопросов. Внутри от имени фиктивных старших по дому или представителей управляющих компаний они публикуют уведомления и объявления.

После чего под предлогом перерасчета коммунальных платежей, оформления пропусков или получения льгот жильцов просят предоставить конфиденциальную информацию: паспортные данные, номера СНИЛС, сведения о собственности и другие персональные данные.

Эксперты просят граждан быть бдительными и тщательно проверять источник подобных запросов, а также легитимность самих чатов, прежде чем делиться какой-либо личной информацией.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что мошенники стали реализовывать новую схему, заключающуюся в предложениях о якобы возврате переплаты за отопление.

Злоумышленники представляются сотрудниками УК или ЕИРЦ и просят перейти по ссылке для возврата средств. Однако переход может привести к потере всех денег с банковской карты или к взлому аккаунта на "Госуслугах".

