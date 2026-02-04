Форма поиска по сайту

04 февраля, 22:40

Происшествия

Шизофрения диагностирована у бросившего ребенка об пол в Шереметьево

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Шизофрения диагностирована у мужчины, который бросил об пол ребенка в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом РИА Новости рассказал адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.

По его словам, злоумышленник, будучи на учете в больнице в Белоруссии, уговорил врачей выдать ему поддельную справку о том, что он не состоит на учете.

"Он в суде подтвердил то, что он уговорил врача дать ему эту справку, которую впоследствии предоставил работодателю на территории Российской Федерации с целью выезда в город Каир для выполнения своих трудовых обязанностей", – указал адвокат.

Инцидент произошел 23 июня 2025 года в зоне прилета аэропорта Шереметьево. Владимир Витиков, летевший транзитом в Минск и находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и с силой бросил на пол.

Врачи выявили у мальчика открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Ребенок находился в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких.

Вскоре Витиков был задержан. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Адвокат Витикова просила сторону обвинения отправить его на медицинское освидетельствование. По ее словам, на допросе обвиняемый вел себя неадекватно и его показания нельзя было воспринимать как основу для уголовного дела.

Пострадавшего при нападении в Шереметьево ребенка выписали из больницы

