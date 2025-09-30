Суд продлил арест мужчине, бросившему ребенка об пол в Шереметьево

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Московский областной суд признал законным решение о продлении ареста Владимиру Витикову, бросившему ребенка об пол в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что адвокат фигуранта просила сторону обвинения отправить его не в СИЗО, а на медицинское освидетельствование. По ее словам, на допросе обвиняемый вел себя неадекватно и его показания нельзя было воспринимать как основу для уголовного дела. Тем не менее суд продлил арест до 24 октября.

Ребенок пострадал 23 июня в зоне прилета в аэропорту Шереметьево. Витиков, летевший транзитом из Киара в Минск и находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил мальчика и с силой бросил на пол.

Медики выявили у ребенка открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Мальчик находился в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких.

Вскоре мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Объяснить причины своих действий он не смог. Витикову грозит до 15 лет лишения свободы.