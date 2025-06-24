24 июня, 22:36Происшествия
Напавшему на ребенка в Шереметьево мужчине предъявлено обвинение
В ходе допроса мужчина рассказал, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на следующий рейс в ближнее зарубежье. При этом объяснить причины своих действий он не смог.
"У мужчины взяты образцы крови, изъят телефон и предметы одежды, по которым будут назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства", – говорится в сообщении.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево в понедельник, 23 июня. Летевший транзитом из Каира в Минск мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил ребенка и с силой бросил его на пол.
В результате произошедшего у мальчика выявлены открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Сейчас ребенок находится в медикаментозном сне на ИВЛ.
Отец пострадавшего был признан потерпевшим. Также стало известно, что у напавшего нашли наркотики.