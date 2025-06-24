Напавшему на ребенка в Шереметьево мужчине предъявлено обвинение

Следствие предъявило мужчине, напавшему на ребенка в аэропорту Шереметьево, обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

В ходе допроса мужчина рассказал, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на следующий рейс в ближнее зарубежье. При этом объяснить причины своих действий он не смог.

"У мужчины взяты образцы крови, изъят телефон и предметы одежды, по которым будут назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства", – говорится в сообщении.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево в понедельник, 23 июня. Летевший транзитом из Каира в Минск мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил ребенка и с силой бросил его на пол.

В результате произошедшего у мальчика выявлены открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Сейчас ребенок находится в медикаментозном сне на ИВЛ.

Отец пострадавшего был признан потерпевшим. Также стало известно, что у напавшего нашли наркотики.