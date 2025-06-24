Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка признан потерпевшим

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Отец ребенка, на которого напал мужчина в аэропорту Шереметьево, признан потерпевшим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий.

По ее словам, с участием отца мальчика уже был проведен допрос. Также следователи завершили осмотр места происшествия, в ходе него изъяты видео с камер, по которым будет назначена экспертиза.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево в понедельник, 23 июня. Летевший транзитом из Каира в Минск мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил чужого ребенка и с силой бросил его на пол.

Пострадавший мальчик после случившегося был доставлен в тяжелом состоянии в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. У него выявлены открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Ребенок находится в медикаментозном сне на ИВЛ.

Напавшего на него мужчину задержали. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, ход расследования дела взяла на контроль транспортная прокуратура. Известно, что у мужчины нашли наркотики.