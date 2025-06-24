Опубликованы кадры с напавшим на ребенка в аэропорту Шереметьево мужчиной

Официальный представитель МВД России Ирина Волк разместила в своем телеграм-канале кадры с задержанием и допросом мужчины, который напал на ребенка в аэропорту Шереметьево.

На опубликованном ролике видно, как двое сотрудников транспортной полиции ведут мужчину в наручниках в линейное управление МВД. После этого был показан сам злоумышленник, который сперва лежал на лавке, а после по требованию полицейского встал.

Мужчину 1994 года рождения спросили, был ли он ранее судим. В ответ злоумышленник заявляет: "Ошибки совершал <…> такие". После этого задержанного попросили сесть. Затем он начал крутить кистями рук.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства инцидента, определят степень тяжести вреда, нанесенного здоровью ребенка, а после примут решение в соответствии с законом. Мотивы совершения мужчиной данного поступка тоже выясняются.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево в понедельник, 23 июня. Летевший транзитом из Каира в Минск мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и с силой бросил его на пол.

Действия напавшего пресекли очевидцы. Спустя время мужчину задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Ход расследования дела взяла на контроль межрегиональная транспортная прокуратура Москвы.

Ребенок после произошедшего был доставлен в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске, где врачи выявили у него переломы черепа. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. В настоящее время он находится в медикаментозном сне. При этом мозг в результате удара об пол не пострадал.

