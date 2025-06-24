Минздрав МО: состояние ребенка, которого ударили о пол в Шереметьево, тяжелое

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Состояние ребенка, которого мужчина ударил о пол в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Уточняется, что пострадавший ребенок был доставлен в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В настоящий момент врачи оказывают ему всю необходимую помощь, подчеркнул собеседник журналистов.

Инцидент произошел в зоне прилета воздушной гавани в понедельник, 23 июня. Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и, подняв его, с силой бросил на пол.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего, злоумышленник задержан. По данным СМИ, фигурантом оказался 31-летний гражданин Белоруссии, который прилетел из Кабула.

Ранее суд приговорил мужчину, убившего своего полуторамесячного внука в Екатеринбурге, к принудительному лечению в психбольнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Из материалов дела следует, что мужчина взял спящего ребенка и начал бить его об пол, мебель и металлический порог межкомнатной двери. Мать малыша пыталась защитить сына, но сделать этого не смогла.

