Жителя Екатеринбурга отправили на принудительное лечение после убийства внука

Фото: телеграм-канал "Свердловский областной суд"

Свердловский областной суд приговорил Дмитрия Кучина, убившего своего полуторамесячного внука в Екатеринбурге, к принудительному лечению в психбольнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел ночью 16 октября прошлого года в коммунальной квартире на улице Инженерной. Из материалов дела следует, что мужчина взял спящего ребенка и начал бить его об пол, мебель и металлический порог межкомнатной двери. Мать малыша пыталась защитить сына, но сделать этого не смогла. Спустя время ребенок скончался.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что мужчину после возвращения домой с работы разозлил громкий плач ребенка в люльке. После совершенного преступления, как заявляет ведомство, дед погибшего скрылся.

В результате мужчина был задержан, ему предъявили обвинение в убийстве ребенка, которое было совершено с особой жестокостью.

Эксперты установили, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и не осознает характер своих действий. В связи с этим он был направлен судом на принудительное лечение. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 15 суток.

Ранее 18-летний внук убил бабушку в Омской области в ответ на ее замечание о громкой музыке. По версии следствия, подозреваемый сначала жестоко избил женщину, а потом нанес ей несколько ударов ножом. Молодого человека задержали, в отношении него завели уголовное дело об убийстве.

