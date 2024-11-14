Жительница Татарстана получила 13 лет колонии за убийство семерых родственников

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Верховный суд Татарстана назначил 30-летней Ильмире Гардановой 13 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год по делу об убийстве семерых родственников. Об этом РИА Новости рассказал представитель суда.

По версии следствия, в июне прошлого года семь человек, включая четырех детей 2016–2019 годов рождения, погибли во время пожара в одном из домов в селе Саитово Тукаевского района. В ходе расследования выяснилось, что Гарданова принесла домой заранее замешанную легковоспламеняющуюся жидкость, разлила ее у входа в зал и кухню, а после подожгла. В тот момент внутри были мать женщины, брат, муж и ее четверо спавших малышей.

В связи с этим Гардановой предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц, включая малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью. Суд присяжных признал женщину виновной, но заслуживающей снисхождения.

Ранее житель Алтая поджег участок своей матери после того, как она запретила ему ехать за спиртным. Выяснилось, что 66-летняя женщина не хотела, чтобы ее сын садился за руль в нетрезвом состоянии. После отказа дать ему ключи от транспортного средства мужчина разозлился, вышел во двор и поджег два рулона сена.

Женщина, находившаяся дома, заметила дым на улице, после чего вызвала пожарных и правоохранителей. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание, злоумышленника задержали и отвезли в полицию. По факту происшествия завели дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества.

