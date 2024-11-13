Житель Алтая устроил пожар после того, как мать запретила ему ехать за алкоголем

Фото: телеграм-канал "МЧС Алтайского края"

Житель Алтая, находясь в состоянии опьянения, поджег участок своей матери после того, как она запретила ему ехать за спиртным. О случившемся сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.

Выяснилось, что 66-летняя женщина не хотела, чтобы ее сын садился за руль в нетрезвом состоянии. После отказа дать ему ключи от транспортного средства мужчина разозлился, вышел во двор и поджег два рулона сена.

Женщина, находившаяся дома, заметила дым на улице, после чего вызвала пожарных и правоохранителей. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание, злоумышленника задержали и отвезли в полицию.

По факту происшествия завели дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Ранее подростка задержали в Железногорске Красноярского края по подозрению в убийстве женщины-опекуна. В отношении молодого человека завели уголовное дело об убийстве. Следствие выяснило, что 15-летний юноша проживал в приемной семье с 54-летней женщиной.

