Суд отправил в колонию жителя Иркутской области, зарезавшего в ЗАГСе свою жену

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Иркутской области"

Жителя Иркутской области, напавшего на собственную супругу с ножом в ЗАГСе, приговорили к 9,5 года лишения свободы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае мужчина пришел с женой в ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака, однако через некоторое время он вытащил из кармана кухонный нож и напал на 21-летнюю супругу, нанеся ей свыше 30 ранений. Также злоумышленник ударил в шею 11-месячную дочь.

В результате женщина погибла, а мужчину задержали. На него завели уголовное дело. По решению суда он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее суд приговорил 37-летнего Ивана Демехина, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены, к 8,5 года колонии строгого режима. Инцидент произошел 29 апреля в торговом центре на улице Святоозерской.

В примерочной между супругами произошел конфликт на почве ревности, в результате которого мужчина нанес ножом жене множественные удары, в том числе в область шеи и головы. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а потерпевшая была госпитализирована и осталась жива благодаря своевременно оказанной медпомощи.

