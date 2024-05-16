В Саянске мужчина зарезал жену, когда пришел в ЗАГС с ней разводиться

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Саянске Иркутской области полицейские задержали 25-летнего мужчину, который, придя в ЗАГС разводиться с женой, зарезал ее. Об этом сообщает СУ СК России по региону в телеграм-канале.

По информации ведомства, супружеская пара пришла в ЗАГС, чтобы подать заявление о разводе. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес несколько ударов своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до прибытия бригады скорой помощи, говорится в публикации.

На данный момент нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на улице Усачева в Москве полицейские нашли труп мужчины с телесными повреждениями в области головы. По предварительной информации, травмы погибшему нанес проживавший в том же помещении 37-летний мужчина в ходе конфликта. Подозреваемого уже задержали.

