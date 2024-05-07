Суд приговорил Мартынову к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Новгородской области"

Новгородский областной суд приговорил жену главреда "Новой газеты. Европа" (признана нежелательной организацией в РФ) Антонину Мартынову, обвиняемую в покушении на убийство дочери 17 лет назад, к девяти годам заключения.

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

"Меру пресечения оставить без изменений", – сказал судья.

Прокурор ранее запросил для Мартыновой 10 лет лишения свободы. Следствие опирается на показания 11-летнего мальчика, который видел, как в феврале 2007 года Мартынова сбросила свою 2-летнюю дочь с лестницы. Последняя сломала челюсть и получила травму головы. По словам матери ребенка, это был несчастный случай. Сам свидетель к моменту суда скончался.

Мартынова находилась в федеральном розыске с июля 2008 года после вердикта присяжных, признавших ее виновной. В конце марта 2024 года женщину задержали – она скрывалась вместе с дочерью Алисой Федоровой в Ставропольском крае.



Последняя попросила суд не лишать мать свободы, а произошедшее 17 лет назад она считает несчастным случаем. Сторона обвинения учла в качестве смягчающих обстоятельств возраст Мартыновой на момент преступления, а также время нахождения в СИЗО и в психиатрическом учреждении во время обследования.

