27 апреля, 19:33Происшествия
Тело мужчины обнаружено в Сокольниках
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Тело мужчины нашли в лесопарковой зоне в столичном районе Сокольники. Точную причину смерти установят судебно-медицинские экспертизы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Преображенская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
До этого в квартире дома на улице Тайнинской обнаружили тела женщины и ее матери. На них были выявлены ножевые ранения.
По версии следователей, подозреваемый из-за внезапно возникшей неприязни нанес своим матери и бабушке ножевые ранения. На месте преступления было изъято орудие убийства. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.
Позже полиция задержала подозреваемого в убийстве. Дверь в квартиру была закрыта. Сотрудники полиции, получив разрешение на проникновение внутрь, задержали 33-летнего мужчину с ножом.
Замоскворецкий суд арестовал шестого фигуранта дела об убийстве из-за парковки в Люблине