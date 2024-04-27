Тело мужчины обнаружено в Сокольниках

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины нашли в лесопарковой зоне в столичном районе Сокольники. Точную причину смерти установят судебно-медицинские экспертизы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Преображенская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

До этого в квартире дома на улице Тайнинской обнаружили тела женщины и ее матери. На них были выявлены ножевые ранения.

По версии следователей, подозреваемый из-за внезапно возникшей неприязни нанес своим матери и бабушке ножевые ранения. На месте преступления было изъято орудие убийства. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.

Позже полиция задержала подозреваемого в убийстве. Дверь в квартиру была закрыта. Сотрудники полиции, получив разрешение на проникновение внутрь, задержали 33-летнего мужчину с ножом.

