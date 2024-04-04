Подростки нашли замотанное скотчем тело женщины в Красноярске

Фото: Следственный комитет РФ

В Красноярске подростки обнаружили частично скелетированный труп женщины, обмотанный скотчем, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Представитель ведомства уточнил, что на теле начались гнилостные изменения. Оно также было завернуто в плед с тяпками.

Школьники нашли труп 3 апреля между домами 102 и 104 по улице 60 лет Октября. На данный момент личность жертвы и причина ее смерти не установлены. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), а также приступили к судебно-медицинской экспертизе.

Накануне столичный СК обнаружил женщину с шестью ножевыми ранениями в районе Строгино. По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В данный момент следователи работают на месте происшествия. Они осматривают квартиру, допрашивают свидетелей и очевидцев для установления личности преступника.