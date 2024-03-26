Мужчина ударил ножом двух посетителей компьютерного клуба в Щелкове

Фото: телеграм-канал SHOT

Полицейские задержали мужчину, которые нанес ножевые ранения двум людям в городском округе Щелково. Об этом сообщает подмосковный главк МВД РФ в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, местный житель 1989 года рождения пришел в компьютерный клуб, где двум молодым людям 2002 и 2008 годов рождения нанес удары ножом. Пострадавших госпитализировали, а правонарушителя доставили в следственные органы.

Ранее сообщалось, что в столичном хостеле на улице 1-я Текстильщиков нашли труп мужчины с ножевыми ранениями. В прокуратуре Москвы заявили, что Кузьминская межрайонная прокуратура занимается установлением обстоятельств инцидента, а также принятием процессуальных решений по данному факту.

До этого в Пушкине пьяная женщина кинула нож в сторону своей 10-летней дочери. Предварительно, все случилось в ходе ссоры. Как указала подмосковная прокуратура, девочка рассказала о случившемся своей подруге, отец которой вызвал скорую помощь и полицейских.