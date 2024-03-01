Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины 1975 года рождения с ножевыми ранениями обнаружили в ночь на 1 марта в квартире жилого дома на Черноморском бульваре. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, удары ножом мужчине могла нанести его 44-летняя сожительница в результате ссоры, которая возникла между ними во время распития алкоголя.

Правоохранители задержали женщину, ее привлечение к уголовной ответственности по статье за убийство находится на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что водитель Sollers Argo насмерть сбил мужчину, который сидел на проезжей части на юго-востоке Москвы. По данным Госавтоинспекции, на вид погибшему было около 60 лет. Специалисты ведомства организовали проверку.

До этого женщина ранила 35-летнего мужчину кухонным ножом в одной из комнат хостела на улице Образцова в Москве, в результате чего тот скончался.