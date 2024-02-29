Водитель насмерть сбил сидевшего на дороге в Печатниках мужчину

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель Sollers Argo насмерть сбил мужчину, который сидел на проезжей части на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Шоссейном проезде, владении 14. По данным ведомства, на вид погибшему было около 60 лет. Специалисты Госавтоинспекции организовали проверку.

В свою очередь, прокуратура ЮВАО взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту аварии.

"От полученных в результате дорожной аварии телесных повреждений мужчина скончался на месте", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось о столкновении нескольких машин на Волгоградском проспекте, в районе пересечения с Волжским бульваром. Оперативные службы устанавливают причины ДТП, на тот момент движение на территории аварии было затруднено.

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