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29 февраля, 10:51

Происшествия

Водитель насмерть сбил сидевшего на дороге в Печатниках мужчину

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель Sollers Argo насмерть сбил мужчину, который сидел на проезжей части на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Шоссейном проезде, владении 14. По данным ведомства, на вид погибшему было около 60 лет. Специалисты Госавтоинспекции организовали проверку.

В свою очередь, прокуратура ЮВАО взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту аварии.

"От полученных в результате дорожной аварии телесных повреждений мужчина скончался на месте", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось о столкновении нескольких машин на Волгоградском проспекте, в районе пересечения с Волжским бульваром. Оперативные службы устанавливают причины ДТП, на тот момент движение на территории аварии было затруднено.

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