Автобус врезался в трактор под Пермью

Фото: телеграм-канал "Полиция Прикамья"

Автобус врезался в трактор в Чернушинском городском округе под Пермью. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка ГУ МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло 26 февраля в 19:30 по московскому времени. По предварительным данным, на 7-м километре автодороги Чернушка – Тюш водитель 1970 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулся с трактором "Кировец".

В сообщении отметили, что в результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести. Один из них госпитализирован, другому назначили амбулаторное лечение.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, заключили в министерстве.

Ранее четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае. По факту аварии назначено проведение проверки.

До этого скорая помощь врезалась в тепловоз на железнодорожном переезде в Стерлитамаке. Из-за происшествия один человек погиб, еще четверо были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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