Четыре человека погибли в ДТП на Алтае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД РФ.

По предварительной информации министерства, 26 февраля в 08:30 по местному времени (04:30 по московскому времени) водитель автомобиля Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны города Змеиногорска в направлении села Староалейского, для совершения обгона выехал на полосу встречного движения. На том участке дороги он столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который двигался навстречу.

В ведомстве уточнили, что также произошло столкновение с автомобилем Toyota Corona Premio, двигавшемся в попутном направлении с Toyota Camry. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе личности погибших. По факту аварии назначено проведение проверки.

Ранее на внутренней стороне 101-го километра МКАД в Москве столкнулось несколько автомобилей. Движение в районе ДТП было затруднено.

До этого автомобилист сбил 11-летнего мальчика на улице Покровской. Столичная прокуратура намерена проконтролировать установление обстоятельств ДТП.

ДТП с пятью пострадавшими произошло на северо-западе Москвы