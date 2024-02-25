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25 февраля, 16:19

Происшествия

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На внутренней стороне 101-го километра МКАД столкнулось несколько автомобилей. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Как сообщили в ведомстве, перед развязкой с Хабаровской улицей на МКАД произошло крупное ДТП. На месте работают оперативные службы города.

В Дептрансе отметили, что в настоящий момент уточняются детали и информация о пострадавших. В ведомстве также предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать маршруты объезда.

Ранее крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 34-го километра МКАД.

До этого два человека погибли в результате автомобильной аварии на МКАД. Машина марки Hyundai совершила наезд на автомобилиста, который вышел из машины после небольшого ДТП, а затем транспортное средство столкнулось с автомобилем ГАЗ.

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