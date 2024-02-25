25 февраля, 16:19Происшествия
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На внутренней стороне 101-го километра МКАД столкнулось несколько автомобилей. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.
Как сообщили в ведомстве, перед развязкой с Хабаровской улицей на МКАД произошло крупное ДТП. На месте работают оперативные службы города.
В Дептрансе отметили, что в настоящий момент уточняются детали и информация о пострадавших. В ведомстве также предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать маршруты объезда.
Ранее крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 34-го километра МКАД.
До этого два человека погибли в результате автомобильной аварии на МКАД. Машина марки Hyundai совершила наезд на автомобилиста, который вышел из машины после небольшого ДТП, а затем транспортное средство столкнулось с автомобилем ГАЗ.
Читайте также