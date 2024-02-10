ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 34-го километра МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием трех автомобилей произошла на 34 километре МКАД. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отметили в Дептрансе, ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД в районе развязки с Симферопольским шоссе. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.

Сообщается, что движение в районе ДТП затруднено, на месте работают оперативные службы города.

"Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", – призвали в Дептрансе.

Ранее два человека погибли в результате автомобильной аварии на МКАД. Машина марки Hyundai совершила наезд на автомобилиста, который вышел из машины после небольшого ДТП, а затем транспортное средство столкнулось с автомобилем ГАЗ.

До этого семилетний ребенок пострадал в результате автомобильной аварии на Каширском шоссе на юге Москвы. В Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль DAF совершил столкновение с автомобилями Geely и Opel.