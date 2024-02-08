ДТП на трассе М-4 в Подмосковье произошло из-за столкновения машины с ограждением

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Авария, которая произошла на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье, случилась из-за того, что водитель врезался в ограждение. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Так, по информации источника, из-за сильного снегопада, который наблюдался 7 февраля, водитель автомобиля Hyundai Solaris потерял управление над транспортным средством и въехал в ограждение, после чего врезался в машину Toyota Rav4.

"Впоследствии на данном участке в столкнувшиеся автомобили стали врезаться другие следовавшие в сторону Москвы транспортные средства", – уточнил источник в полиции.

Массовое ДТП с участием 25 легковых и 4 грузовых автомобилей произошло в 14:50 7 февраля в районе 86-го километра автодороги. Сперва появилась информация об 1 погибшем и 3 пострадавших, но после количество травмированных увеличилось до 15 человек.

Прокуратура уже взяла под свой контроль установление обстоятельств аварии, а следователи организовали доследственную проверку по факту аварии на трассе М-4 в Ступинском городском округе.



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