Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе М-4 в Подмосковье

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Человек погиб в результате столкновения машин на 86-м километре трассы М-4 в Подмосковье, еще трое получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В связи с аварией движение на месте происшествия полностью перекрыто.

"В подмосковном Ступине на 86-м километре трассы М-4 произошло ДТП с участием 27 автомобилей", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на 64-м километре на Киевском шоссе произошло две автомобильные аварии, из-за чего движение в сторону Москвы оказалось перекрыто. По данным столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого сообщалось об аварии на Каширском шоссе на юге Москвы, в которой травмы получил семилетний ребенок. В Госавтоинспекции рассказали, что автомобиль DAF столкнулся с машиной Geely и Opel. Ребенок находился в авто марки Geely.