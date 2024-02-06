Водитель Lexus выехал на тротуар на Хорошёвском шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Водитель автомобиля Lexus выехал на тротуар на Хорошёвском шоссе. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Хорошёвском шоссе, у дома № 88, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате дорожной аварии пострадавших нет", – говорится в публикации.

Специалисты намерены установить все обстоятельства случившегося.

Ранее водитель наехал на пенсионерку во дворе на северо-западе Москвы, а затем скрылся с места происшествия. Уточнялось, что 68-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Чуть позже сотрудники ведомства в ходе разыскных мероприятий установили и задержали виновника смертельной аварии. Им оказался 49-летний водитель грузовика "МАЗ".



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