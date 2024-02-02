Водитель насмерть сбил пенсионерку на северо-западе Москвы и скрылся с места ДТП

Фото: 123RF/olegdoroshin

Водитель наехал на пенсионерку во дворе на северо-западе Москвы, а затем скрылся с места происшествия. Об этом в своем телеграм-канале заявила столичная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла во дворе дома 9 на улице Мещерякова. Уточняется, что 68-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.

"Сотрудники столичной Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются во всех обстоятельствах дорожной аварии", – рассказали в пресс-службе.

Чуть позже сотрудники ведомства в ходе разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в смертельном ДТП. Им оказался 49-летний водитель грузовика "МАЗ". В отношении мужчины был составлен ряд административных материалов. Проводится проверка, заключили в ГАИ.

Ранее в центре Москвы автомобиль сбил драматурга и сценариста Александра Гельмана. Он переходил дорогу по пешеходному переходу в переулке в тот момент, когда на него наехала черная BMW. Мужчина получил несколько переломов, но сейчас находится на лечении дома.

До этого, 29 января, мужчина-водитель погиб в результате ДТП на пункте взимания платы у 45-го километра Минского шоссе. Водитель грузовика наехал на тросовое ограждение, а затем выехал на полосу встречного движения, где наехал на легковой автомобиль. Пассажирку с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Машины столкнулись на 29-м километре Боровского шоссе