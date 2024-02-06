В ДТП на Московском малом кольце в ТиНАО пострадали 5 человек

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько грузовых и легковых автомобилей столкнулись на Московском малом кольце в районе поселка Дорожно-Ремонтного Пункта-3, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На территории аварии работают оперативные службы Москвы. Специалисты выясняют обстоятельства ДТП, информация о пострадавших уточняется. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

По данным столичной Госавтоинспекции, пострадали 5 человек, среди них – двое детей.

Ранее сообщалось, что перевозивший детей автобус опрокинулся в Чебаркульском районе Челябинской области. В результате аварии двух детей положили в больницу. ДТП случилось вечером 3 февраля на 34-м километре автодороги Бишкиль – Варламово.

До этого стало известно об аварии в Пермском крае, в результате которой погибли трое человек. На трассе Пермь – Березняки легковой автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом HIGER.

Массовое ДТП произошло на трассе М-11 "Нева"