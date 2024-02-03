Несколько автомобилей столкнулись на 89-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 89-го километра МКАД, перед развязкой с Осташковским шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Из-за аварии движение на данном участке осуществляется по двум полосам из пяти. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что водитель наехал на пенсионерку во дворе на северо-западе Москвы, а затем скрылся с места происшествия. 68-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.

До этого водитель такси и два его пассажира пострадали при столкновении с автомобилем Mercedes на Коммунарском шоссе в ТиНАО. По данным ГИБДД, Mercedes проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с автомобилем такси.

Машины столкнулись на 29-м километре Боровского шоссе