02 февраля, 10:40Происшествия
Водитель снегохода погиб в результате ДТП на Таймыре
Фото: телеграм-канал Kras Mash
Водитель снегохода погиб в аварии на Таймыре. В настоящее время правоохранители устанавливает обстоятельства случившегося, сообщает полиция Красноярского края в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, ночью 2 февраля житель поселка Носок без водительского удостоверения не справился с управлением снегохода и въехал в стену административного здания. Предположительно, он находился в нетрезвом состоянии.
"В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте", – говорится в сообщении.
По факту аварии полиция организовала проверку и назначила судебно-медицинские экспертизы.
Ранее три человека погибли в ДТП в Пермском крае. На трассе Пермь – Березняки легковой автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом HIGER, который перевозил рабочих.
До этого ДТП с участием автобуса случилось на 152-м километре трассы Чебоксары – Сурское в Порецком округе Чувашской Республики. В результате аварии два человека погибли, еще 10 получили различные травмы.
Массовое ДТП произошло на трассе М-11 "Нева"
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