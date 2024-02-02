Водитель снегохода погиб в результате ДТП на Таймыре

Фото: телеграм-канал Kras Mash

Водитель снегохода погиб в аварии на Таймыре. В настоящее время правоохранители устанавливает обстоятельства случившегося, сообщает полиция Красноярского края в своем телеграм-канале.



По предварительным данным, ночью 2 февраля житель поселка Носок без водительского удостоверения не справился с управлением снегохода и въехал в стену административного здания. Предположительно, он находился в нетрезвом состоянии.

"В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте", – говорится в сообщении.

По факту аварии полиция организовала проверку и назначила судебно-медицинские экспертизы.

Ранее три человека погибли в ДТП в Пермском крае. На трассе Пермь – Березняки легковой автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом HIGER, который перевозил рабочих.

До этого ДТП с участием автобуса случилось на 152-м километре трассы Чебоксары – Сурское в Порецком округе Чувашской Республики. В результате аварии два человека погибли, еще 10 получили различные травмы.

Массовое ДТП произошло на трассе М-11 "Нева"