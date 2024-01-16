Три человека погибли в ДТП с легковушкой и автобусом в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "Полиция Прикамья"

Три человека погибли в Пермском крае в результате аварии, в которой столкнулись перевозивший рабочих автобус и легковушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По предварительной информации, утром на трассе Пермь – Березняки автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом HIGER. В результате происшествия погибли пенсионер, находящийся за рулем легковушки, и двое его пассажиров. Рабочие, находящиеся в автобусе, не пострадали, указано в сообщении.

Пресс-служба добавила, что полицейские выясняют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом. По данным регионального управления ГИБДД, столкнулись грузовик и автобус, перевозивший рабочих ООО "Каркас монолит". Отмечается, что еще десять человек получили травмы.

Число пострадавших в ДТП в Новгородской области достигло 16