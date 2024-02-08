СК РФ организовал проверку после смертельного ДТП на трассе М-4 в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Следователи организовали доследственную проверку после ДТП с погибшими на трассе М-4 в Ступинском городском округе.

"Организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель, а также травмирование людей", – уточнили в телеграм-канале следственного управления СК по Московской области.



Там уточнили, что сейчас криминалисты и сотрудники следственного органа проводят действия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин трагедии.

До этого местная прокуратура также взяла под свой контроль установление обстоятельств аварии.

Массовое столкновение 25 легковых и 4 грузовых автомобилей произошло примерно в 14:50 7 февраля в районе 86-го километра автодороги. Сначала говорилось об 1 погибшем и 3 пострадавших, однако затем число раненых выросло до 15 человек.

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