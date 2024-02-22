22 февраля, 16:36Происшествия
Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве
"По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Chevrolet совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу", – говорится в публикации.
В настоящее время пострадавший ребенок находится в больнице, уточнили в надзорном ведомстве.
Прокуратура намерена проконтролировать установление обстоятельств ДТП.
Ранее три автомобиля столкнулись на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла в районе станции метро "Октябрьское Поле". Водитель Mazda, выезжая на дорогу, столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan.
Легковой автомобиль перевернулся на Новоясеневском проспекте
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