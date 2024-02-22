Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

Автомобилист сбил 11-летнего мальчика на улице Покровской. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем телеграм-канале

"По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Chevrolet совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу", – говорится в публикации.

В настоящее время пострадавший ребенок находится в больнице, уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура намерена проконтролировать установление обстоятельств ДТП.

Ранее три автомобиля столкнулись на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в районе станции метро "Октябрьское Поле". Водитель Mazda, выезжая на дорогу, столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan.



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