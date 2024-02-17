Пять человек пострадали в результате ДТП на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три автомобиля столкнулись на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла в районе станции метро "Октябрьское поле". Водитель Mazda, выезжая на дорогу, столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan.

Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Как сообщает столичный Дептранс, к настоящему моменту проезжая часть освобождена, движение восстановлено.

Ранее два рейсовых автобуса столкнулись на 90-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Ступино в Подмосковье. ДТП случилось примерно в 10:30 15 февраля. Предварительно, автобусы столкнулись, двигаясь в попутном направлении. В результате аварии пострадали три пассажира.

До этого два человека погибли в результате автомобильной аварии на МКАД. Машина марки Hyundai совершила наезд на автомобилиста, который вышел из машины после небольшого ДТП, а затем транспортное средство столкнулось с автомобилем ГАЗ.

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