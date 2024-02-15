Два рейсовых автобуса столкнулись на трассе М-4 в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Два рейсовых автобуса столкнулись на 90-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Ступино в Подмосковье. Об этом сообщает МВД России в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, ДТП случилось примерно в 10:30 15 февраля. Предварительно, автобусы столкнулись, двигаясь в попутном направлении. В результате аварии пострадали три пассажира.

В данный момент движение транспорта частично ограничено в сторону Москвы. Объезд организован через Каширское шоссе со съездом с трассы М-4 на 94-й километр, добавили там. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее два рейсовых автобуса и автомобиль столкнулись на трассе в Кемеровской области, пострадали около 14 человек. По данным регионального ГУ МВД, водитель легковушки превысил допустимую скорость и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус "Волгабас". Затем автобус "ЛиАЗ" въехал в столкнувшуюся с предыдущим автобусом машину.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

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