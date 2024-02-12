Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом в Псковской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК РФ по Псковской области"

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту аварии в Пушкингорском районе Псковской области, в которой столкнулись автобус и большегруз. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что в результате ДТП пострадали 17 человек, среди которых были 13 детей.

Как указала прокуратура, дело возбудили по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Вместе с тем в Минздраве РФ рассказали, что после аварии в больницу попали 8 детей, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

"Еще пять – в состоянии средней степени тяжести", – добавляется в телеграм-канале ведомства.

О ДТП с участием рейсового автобуса в Псковской области вблизи деревни Новгородка стало известно 12 февраля. Уточнялось, что дети, которые были в автобусе, направлялись на экскурсию в Псков. Водитель, пытаясь уйти от столкновения с большегрузом, съехал в кювет.

По информации регионального комитета по здравоохранению, была госпитализирована и одна из сопровождающих учителей. Пресс-служба управления МВД РФ по Псковской области сообщала, что автобус следовал из города Пустошки. В салоне были 23 человека, дети – в возрасте 15–16 лет.

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