После ДТП с автобусом под Псковом госпитализировали 12 человек

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Псковской области вблизи деревни Новгородка на 379-м километре ФАД Р-23. По предварительной информации, пострадали 12 человек, из них 8 детей, все госпитализированы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Уточняется, что сотрудники ведомства оказывают помощь, на месте задействованы 22 специалиста и 7 единиц техники.

Министерство добавило, что дети, которые были в автобусе, направлялись на экскурсию в Псков. Водитель, пытаясь уйти от столкновения с большегрузом, съехал в кювет.

Ранее три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Белгородской области. Авария произошла около 06:30 на трассе в районе села Анновка Корочанского района.

До этого товарный поезд въехал в машину на регулируемом переезде в Ставропольском крае. Сотрудники МЧС РФ сразу же выехали на место, отключили аккумулятор в машине и вытащили пять человек, включая трех детей.

Однако в результате происшествия все дети погибли. При этом, по информации ведомства, все взрослые были переданы врачам.

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